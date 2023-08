Le spiagge della Puglia sono le preferite dai politici per trascorrere le vacanze estive. Da quelle del Salento fino alla Valle d'Itria , i leader dei principali partiti italiani hanno preferiscono il ...Giorgia Meloni, al contrario, è inin Puglia, poi forse andrà in Grecia qualche giorno, ... Forse anche meno visto che Forza Italia, e non solo, ha chiesto modifiche in. E infatti il ......confronto politico sul salario minimo cade proprio nel momento in cui gli italiani sono in... Tutto questo non verrà agevolato certamente dalla delega fiscale da poco approvata in, ...

Parlamento in vacanza, le spiagge preferite dai politici: molti scelgono la Puglia TGCOM

Dal presidente del consiglio Giorgia Meloni alla leader del PD Elly Schlein: ecco le mete più ambite per le vacanze ...Vacanze lunghe per deputati e senatori, mentre sono decine di migliaia le famiglie costrette, quest’anno, a rinunciare anche solo a qualche giorno di relax per via dell’impennata dei prezzi. Ancora un ...