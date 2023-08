Paredes subito a Roma | ora Mourinho aspetta Zapata | obiettivo intesa

Quando aveva lasciato Trigoria per trasferirsi allo Zenit San Pietroburgo , nell'estate del 2017,aveva fruttato alla Roma 23 milioni più 4 di bonus. Ora, a 29 anni, torna per 5 - 6 a firmare ...La Roma ha trovatol'erede di Matic. E' fatta per l'arrivo in giallorosso di Leandro, come riporta TyC Sport. Accordo trovato tra Psg e Roma, anche se non si conoscono le cifre e la formula del ...Ciò che èpassato in rilievo, è l'atteggiamento propositivo dei nerazzurri. Oltre qualche ... Spazio ae Renato Sanchez , in attesa della chiusura per Duvan Zapata con l'Atalanta . Per ...

Calciomercato Roma Zapata parte titolare con l'Atalanta: Matic dice addio, c’è il ritorno di Paredes Virgilio Sport

La Roma ha trovato subito l'erede di Matic. E' fatta per l'arrivo in giallorosso di Leandro Paredes, come riporta TyC Sport. Accordo trovato tra Psg e Roma, anche se non si conoscono le cifre e la ...Il mercato della Roma si accende e lo fa con un occhio al centrocampo. Sebbene José Mourinho abbia chiesto con forza un attaccante - con Zapata molto vicino - rimangono da colmare altri vuoti in rosa.