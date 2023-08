“Papà non c’è più” Grave incidente sulla statale | Massimo muore sul colpo | lascia due figli

(Di lunedì 14 agosto 2023) Le cause sono ancora da chiarire,strada resta la vita di un 39enne, padre di due bambini, che non ce l’ha fatta: si chiamavaSattin ed è l’ennesima vittima di una strage infinita. Gli ultimi dati ISTAT disponibili (relativi al 2021) ci dicono che gli incidenti stradali sono una vera è propria piaga. Se è vero che rappresenta la prima causa di morte nella fascia d’età 15-29 anni, il 35% del totale sbaglia chi pensa che questa sia una piaga solo generazionale. >“Lo faccio nuda”. Corinne Cléry confessione choc, 70 anni e un fisico mozzafiato Perché è vero che c’è un’altissima concentrazione di vittime tra i 20-29 anni; ma questi numeri non sono così dissimili, ad esempio, da quelli degli uomini tra 40 e 59 anni e da quelli delle donne di oltre 70 anni. Una strage alla quale il governo sta cercando di mettere freno inasprendo le ...

Appena sbarcata in rifugio, la povera Amabellacapiva perché, improvvisamente, era rimasta da sola, senza più il suo affezionatissimoumano. "All'inizio ogni giorno che trascorreva al centro ......meravigliosa con il suoumano, sino a quando purtroppo le cose sono peggiorate. Lui e la quattrozampe vivevano insieme nel furgone adibito a dimora dall'uomo. Poi la decisione: per Amabella...capisco il perché', spiega Pierluigi Ascenzi, il. Gli agenti del commissariato Romanina erano arrivati per la segnalazione di un probabile furto in atto da parte dei vicini. Tommaso Ascenzi ,...