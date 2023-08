“Papà non c’è più” Grave incidente sulla statale | Massimo muore sul colpo | lascia due figli

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 14 agosto 2023) Le cause sono ancora da chiarire,strada resta la vita di un 39enne, padre di due bambini, che non ce l’ha fatta: si chiamavaSattin ed è l’ennesima vittima di una strage infinita. Gli ultimi dati ISTAT disponibili (relativi al 2021) ci dicono che gli incidenti stradali sono una vera è propria piaga. Se è vero che rappresenta la prima causa di morte nella fascia d’età 15-29 anni, il 35% del totale sbaglia chi pensa che questa sia una piaga solo generazionale. >“Lo faccio nuda”. Corinne Cléry confessione choc, 70 anni e un fisico mozzafiato Perché è vero che c’è un’altissima concentrazione di vittime tra i 20-29 anni; ma questi numeri non sono così dissimili, ad esempio, da quelli degli uomini tra 40 e 59 anni e da quelli delle donne di oltre 70 anni. Una strage alla quale il governo sta cercando di mettere freno inasprendo le ...