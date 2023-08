Paolo Sorrentino e Robert De Niro | l' abbraccio sul set a Napoli

Estratto da www.repubblica.it robert de niroa napoli 'Visite sul set': non aggiunge altro, postando su Instagram una foto in bianco e nero che lo ritrae mentre abbraccia Robert De Niro. L'attore americano, 80 ...'In seguito alla nostra richiesta formulata al Comune di rivedere il divieto di accesso per tre giorni a Rotonda Diaz e lido Mappatella per consentire le riprese del nuovo film di, ...Visite sul set': non aggiunge altro, postando su Instagram una foto in bianco e nero che lo ritrae mentre abbraccia Robert De Niro. L'attore americano, 80 anni il prossimo 17 agosto, in vacanza nei giorni scorsi tra ...

Su un set importante come quello dell'ultimo film di Paolo Sorrentino a Napoli può succedere qualsiasi cosa. Persino che Robert De Niro decida di fare una capatina per dare una sbirciatina ed esprimer ...Mappatella beach e Rotonda Diaz chiuse il 16, il 19 e il 21 di agosto: si gira il nuovo film di Paolo Sorrentino ...