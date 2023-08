Paolo Emilio Signorini nuovo amministratore delegato di Iren

...per tre giorni a Rotonda Diaz e lido Mappatella per consentire le riprese del nuovo film di... Queste le parole del deputato FrancescoBorrelli e dei consiglieri municipali di Europa Verde ......maggiore della Polizia locale Giuseppe Addabbo e dagli agenti Calogero Bonaventura ed... Alla celebrazione della messa, officiata dall'arcivescovo di Pisa monsignor GiovanniBenotto, è ...Tra i tanti ospiti, c'era anche AntonioScalera (consigliere regionale), Vito De Palma (... la Cia ringrazia i gestori delle due masserie visitate per accoglienza ed ospitalità, Angelo...

Iren, soci pubblici indicano Paolo Emilio Signorini come nuovo AD LA STAMPA Finanza

La compagnia aerea del Gruppo Msc ha ampliato la sua rete globale con l’arrivo del secondo B777F operato da Atlas Air Worldwide, aggiungendo voli per Chicago e Los Angeles.Mappatella beach e Rotonda Diaz chiuse il 16, il 19 e il 21 di agosto: si gira il nuovo film di Paolo Sorrentino ...