Paola Di Benedetto | la foto del bacio con il fidanzato Raoul

(Di lunedì 14 agosto 2023) In queste ultime oreDiha pubblicato la primadelin pubblico con ilL'articolo proviene da Novella 2000.

... alla scoperta del fascino e della bellezza di antichi percorsi: Sanda Norcia, Perugia - ... Angelo Mellone, supervisionato dal capostruttura Rai, Daniele Cerioni, è scritto daMiletich ...La prima serata sul palco saranno Matteo Campese, Jody Cecchetto eDi. Nelle seconda Camilla Ghini (foto) prenderà il posto di Campese. Invece gli obiettivi sono piuttosto diversi, ...... l'attesa notte di passione tra la dottorèe il bel comandante Massimo è una delle più ... Fate scrivere altro a questoragazzino, tanto più che, a quanto pare, sarebbe diventato una star ...

Paola Di Benedetto: il nuovo fidanzato è Raoul Bellanova Corriere dello Sport

In queste ultime ore Paola Di Benedetto ha pubblicato la prima foto del bacio in pubblico con il fidanzato Raoul.Mentre agosto si "sgonfia" di eventi radiofonici, crescono l'attesa e i preparativi per i Power Hits Estate di Rtl 102.5 e il Future Hits Live di Radio Zeta ...