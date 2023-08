Palio | la sorte bacia Giraffa | Oca e Pantera Tittia sceglie Giraffa e Abbasantesa

Previsioni della vigilia rispettate, un lotto di cavalli senza i big. Scompiglio in Pantera su Anda e BolaLe quote instasera dipendono dal valore del montepremi raccolto nelle ultime 24 ore. Per giocare bisogna recarsi in ricevitoria, o aprire un conto di gioco per tentare ladirettamente ...Assegnati i cavalli alle 10 contrade che correranno ildi Siena del 16 agosto dedicato alla Madonna dell'Assunta. La buonaha baciato la contrada dell'Oca a cui è andato l'unico cavallo già vittorioso in piazza del Campo: Zio Frac. Ad esultare ...

Siena, 14 agosto 2023 – Il Palio disegnato alla vigilia è quello che ha preso forma dopo il rito dell’assegnazione. I desideri dei fantini, in particolare quelli di Tittia, sono stati esauditi.La sorte ha assegnato i cavalli alle dieci contrade di Fermo per la corsa al Palio dell'Assunta. La Tratta dei Barberi ha annunciato l'arrivo del Podestà, Magistratura e Priori. Il Magnifico Processio ...