Palio di Siena | la diretta in tv | dove seguire l’evento del 16 agosto

(Di lunedì 14 agosto 2023) Tra gli appuntamenti di più antica tradizione che accendono i mesi estivi, quello con ildiè senza dubbio ai vertici. Festa popolare sentitissima dai cittadini (ma non solo) e tradizione storica che arriva dritta dal Medioevo, ilper due volte l’anno tiene – il 2 luglio e il 16– col fiato sospeso un’intera città. Il secondo appuntamento del 2023, noto comedell’Assunta, arriva in tv trasmesso insu La7 e in simulcast su La7.it mercoledì 16dalle 16.45 A raccontaresaranno Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini(profondo conoscitore die delle sue contrade). Attraverso le loro parole, anche il pubblico da casa potrà scoprire storia e dettagli della manifestazione, tra cultura, ...

Torna ildi2023 con il secondo appuntamento in programma ad Agosto 2023 in onore della Madonna di Provenzano, la festa della Visitazione nel calendario antico. Ecco dove seguirlo in tv e tutto ...Tali antiche tradizioni rivivono oggi, pressoché immutate nella forma e nella partecipazione, durante il 'dell'Assunta' che si svolge ail 16 agosto. La stessa denominazionederiva ...Un altro trionfo del cavallo Vitzichesu montato dal fantino Andrea Coghe detto Tempesta

Il Palio dell’Assunta è al centro di un lungo speciale in diretta da Piazza del Campo a Siena su LA7. Telecronaca di Pierluigi Pardo. Tra gli appuntamenti di più antica tradizione che accendono i mesi ...Palio di Siena, la nuova edizione il 16 agosto in esclusiva su La7. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.