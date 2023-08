Palio di Siena | la diretta in tv | dove seguire l’evento del 16 agosto

(Di lunedì 14 agosto 2023) Tra gli appuntamenti di più antica tradizione che accendono i mesi estivi, quello con ildiè senza dubbio ai vertici. Festa popolare sentitissima dai cittadini (ma non solo) e tradizione storica che arriva dritta dal Medioevo, ilper due volte l’anno tiene – il 2 luglio e il 16– col fiato sospeso un’intera città. Il secondo appuntamento del 2023, noto comedell’Assunta, arriva in tv trasmesso insu La7 e in simulcast su La7.it mercoledì 16dalle 16.45 A raccontaresaranno Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini(profondo conoscitore die delle sue contrade). Attraverso le loro parole, anche il pubblico da casa potrà scoprire storia e dettagli della manifestazione, tra cultura, ...

La seconda sfida del Palio di Siena va in scena oggi alle 16.45 e chi non si trovasse in piazza o affacciato a uno dei balconi della città toscana potrà seguirlo in diretta anche da casa.Andrea Coghe detto Tempesta monta su Vitzichesu e corre per il Drago. Ha 34 anni e a Siena vanta una vittoria su 7 corse disputate. Figlio d’arte, il padre Massimino è un altro fuoriclasse del Palio.