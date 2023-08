Palio di Siena | il Drago vince anche la seconda prova Santanchè sarà ospite del comune

(Di lunedì 14 agosto 2023) Si è corsa questa mattina, 14 agosto 2023, alle 9 in Piazza del Campo ladeldi

Un altro trionfo del cavallo Vitzichesu montato dal fantino Andrea Coghe detto TempestaLa contrada del Drago ha vinto la seconda prova deldel 16 agosto. Giraffa, Chiocciola, Tartuca, Istrice, Aquila, Oca, Pantera, Bruco, Drago e Torre di rincorsa: questo l'ordine tra i canapi. Nervosismo nelle prime fasi della mossa, in ...È la contrada del Drago che ha vinto la seconda prova deldel 16 agosto. Giraffa, Chiocciola, Tartuca, Istrice, Aquila, Oca, Pantera, Bruco, Drago e Torre di rincorsa: questo l'ordine tra i canapi. Nervosismo nelle prime fasi della mossa, in ...

Palio di Siena, la nuova edizione il 16 agosto in esclusiva su La7. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.SIENA – Si è corsa questa mattina, 14 agosto 2023, alle 9 in Piazza del Campo la seconda prova del Palio di Siena. Ha vinto di nuovo la Contrada del Drago con il cavallo Vitzichesu montato dal fantino ...