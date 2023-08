Palio di Siena 2023 | programma | orario | tv | streaming

(Di lunedì 14 agosto 2023) Seconda data deldi: dopo la corsa del 2 luglio che andò alla Contrada della Selva, si replica il 16 agosto con ildell’Assunta dopo quello della Madonna di Provenzano. Sette Contrade correranno di diritto: Torre, Drago, Bruco, Pantera, Oca, Aquila e Istrice. Le tre Contrade rimanenti, ovvero Tartuca, Chiocciola e Giraffa, sono state sorteggiate lo scorso 9 luglio. Mercoledì la giornata sarà interamente dedicata all’appuntamento del: si comincerà nella prima mattinata con la “Messa del Fantino” nella Cappella di Piazza del Campo alle 7:45, poi alle 9 ci sarà l’ultima prova, con cavalli e fantini che ritoccano gli ultimi dettagli. Alle 10:30, in Comune, capitani e fantini si riuniranno per l’iscrizione e la presentazione del giubbetto, dopo questo momento il fantino non potrà più essere cambiato. ...

Parte a molla Bellocchio su Zenis insieme a Gingillo su Reo confesso. Fiammata della GiraffaLa Contrada del Drago ha vinto la prima prova deldi agosto, che si è corsa questo pomeriggio. Questo slideshow richiede JavaScript.È la contrada del Drago che ha vinto la prima prova deldel 16 agosto. Torre, Drago, Bruco, Pantera, Oca, Aquila, Istrice, Tartuca, Chiocciola e Giraffa di rincorsa: questo l'allineamento tra i canapi. La mossa è stata molto veloce - Titta è partito ...

Assegnazione Palio di Siena 16 agosto 2023, esultano 4 Contrade SienaFree.it

"Drammatizzazione eccessiva, non si può prendere in giro la rivale sconfitta. Prima i fantini bussavano alle ville dei capitani per montare, oggi il contrario".Parola dell’esperto di ’Meteo Siena 24’ Marco Biagioli, che garantisce: "Non ci sarà quell’afa che abbiamo vissuto verso la metà di luglio. Situazione decisamente stabile e tranquilla".