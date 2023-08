Palinsesti Mediaset | Uomini e Donne Anticipato | La Promessa A Rischio!

Leggi su uominiedonnenews

(Di lunedì 14 agosto 2023): nella nuova programmazione,inizierà prima, mentre Larischia di slittare o di non essere trasmessa per tutto il periodo autunnale… Manca pochissimo all’inizio della nuova stagione televisiva. Istanno ancora subendo delle variazioni e, nel corso dell’autunno, ci saranno tante novità per i telespettatori. In particolare,inizierà prima del previsto, mentre Larischia di slittare o di essere esclusa daiper lasciare spazio alla programmazione autunnale.inizia prima, La...