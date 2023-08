Pago Veiano | Antonino | “Sempre più convinta del dietrofront”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota di Cinzia, consigliera comunale di. La nota di Limata mi convincepiù del. Perché è palesemente in malafede. Mai sono stata avvicinata dai Mastella, che per giunta in questo periodo sono fuori Benevento. E non conosco i metodi mastelliani di cui parla. Hoagito con la mia testa e preso decisioni da sola. Maida nessuno. Limata, non avendo altri argomenti seri, attacca. Hoavuto un ottimo riscontro ad ogni mia candidatura e sin dai tempi dell’Udeur dalla mia prima candidatura ho constatato come agirecon le idee mie. Si offende così l’intelligenza umana e questo non lo posso permettere da professionista ...