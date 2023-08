Pagliacciata indignitosa Sfida Zuckerberg-Musk | lo sfogo di Calenda

(Di lunedì 14 agosto 2023) Latiene ancora banco anche in tv. I due pesi massimi delle nuove tecnologie voglionorsi in un duello di MMA ma non tutti sono d'accordo. Se n'è parlato durante la puntata di "In Onda" del 13 agosto. Eha preso di petto i due magnati. #inonda: ". Sangiuliano scodinzolante” https://t.co/is1Ndn67N7 — La7 (@La7tv) August 13, 2023 "I monumenti non sono pietre buttate da qualche parte - dicein tv - Rappresentano l'identità nazionale e la nostra storia. Si possono fare iniziative culturali, concerti. Si può dare l'impressione che due annoiati plurimiliardari che decidono di darsi le botte ...

