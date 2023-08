Pagelle Cremonese-Crotone 3-1 d t s | voti e tabellino trentaduesimi di Coppa Italia 2023 24

(Di lunedì 14 agosto 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per idi/2024. Tumminello porta in vantaggio i gli ospiti, ma è Afena-Gyan a trovare il pareggio, tutto nel primo tempo. Nella seconda frazione succede poco, tranne il gol annullato nel finale a Buonaiuto. Si va ai supplementari e sul finire del primo parziale è Vazquez a infilare Dini con un sinistro imparabile dopo l’assist di Tsadjout. Lasupera il turno. LA CRONACA HIGHLIGHTS: Sarr 6.5, Collocolo (101? Pickel 7), Afena-Gyan 7 (59? Buonaiuto 6.5), Bianchetti, Sernicola 6.5, Castagnetti 6 (46? Tsadjout 6.5), Vazquez 7.5, Quagliata, Lochoshvili 5.5 (46? ...

Ecco la data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di- Crotone , match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024 . Il ...ed approfondimenti. SEGUI LA ...Ledi Empoli - Cittadella 1 - 2, match dei trentaduesimi di Coppa Italia 2023/2024. La squadra ... Il Cittadella accede ai sedicesimi, dove sfiderà la vincente di- Crotone. EMPOLI (4 - ...Intanto fioccano i retroscena, come le preziosedi Nicolò Li Causi fornite al presidente ...- Casa Paletti Tonco. Serie C Piemonte, semifinali di andata: domenica 3 settembre ore 16: ...

Pagelle Cremonese-Crotone 0-0: voti e tabellino trentaduesimi di ... SPORTFACE.IT

Le pagelle di Empoli-Cittadella 1-2, match dei trentaduesimi di Coppa Italia 2023/2024. La squadra di mister Gorini (che milita nel campionato di Serie B), espugna il Castellani in rimonta. A sbloccar ...Clicca qui per leggere le pagelle di Pianetagenoa1893.net ai protagonisti in campo di Genoa-Modena, trentaduesimi di Coppa Italia ...