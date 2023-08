Over e Ferragosto | 5 proposte vincenti

Le probabili formazioni Sport [ 14/08/2023 ] Giorno libero per il Lecce,in campo. Da ...va a completare il reparto arretrato rossoblù portando freschezza in un reparto dove ci sono gli...Grazie alla PROMOun biglietto per il concerto del 14 agosto più un biglietto per il concerto del 17 agosto costeranno solo 30 . Per70, under 25 e associazioni il prezzo scende ......tilt per. La causa è la mancanza di personale medico e non ( - 10%) a fronte di un previsto picco di accessi, le stime parlano di +15%, la maggior parte dei quali costituita da65. La ...

Over 60, 5 idee per festeggiare il Ferragosto in totale relax e ... ilGiornale.it

Ferragosto è alle porte e non avete ancora deciso cosa fare Niente paura, ecco 5 idee interessanti e divertenti, tutte dedicate alla categoria over 60 ...Quella di Ferragosto si preannuncia una giornata di passione per i cittadini, un vero e proprio incubo per i medici che lavorano nell'emergenza-urgenza nei Pronto Soccorso.