Orsato | 'Zanetti e Cambiasso mai maleducati | Maldini e De Rossi'

Orsato rivela: "Zanetti era un calciatore da prendere come esempio" L'Interista

L'arbitro internazionale Daniele Orsato racconta alcuni aneddoti relativi al suo rapporto con i claciatori: "De Rossi era preciso. Sapeva il regolamento alla perfezione - si legge sulla Gazzetta dello ...Daniele Orsato ha raccontato alla Gazzetta dello Sport alcuni dei giocatori che l'hanno colpito da arbitro: "De Rossi, preciso. Sapeva il regolamento alla perfezione. Ci sono ex che rivedo ...