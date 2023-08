Onana | che esordio! Vittoria e parate col Manchester United

(Di lunedì 14 agosto 2023) Un esordio da protagonista assoluto quello di Andrécon la maglia del. Il portiere ha salvato i suoi e portato lacontro il Wolverhampton per 1-0. PROTAGONISTA – Ilha vinto con il risultato di 1-0 contro il Wolverhampton. Il gol decisivo lo ha segnato Raphael Varane nel secondo tempo di testa a un quarto d’ora dalla fine, ma il vero protagonista è stato André. Il portiere ex Inter ha salvato i suoi con diversesu Fabio Silva, Pedro Neto e gli altri attaccanti avversari. Una prestazione non scintillante della squadra di Erik ten Hag, che ha portato comunque i tre punti a casa anche grazie al camerunense appena acquistato per 52 milioni di euro dal club meneghino. Inter-News - Ultime ...

