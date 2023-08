Omicidio di Bolzano | lei aveva denunciato l' ex compagno assassino

(Di lunedì 14 agosto 2023) su Tg. La7.it - Ancora una donna uccisa. Stavolta, a Silandro , in provincia di. Una donna di ventuno anni è stata accoltellata in circostanze ancora da chiare. ...

Stavolta, a Silandro , in provincia di. Una donna di ventuno anni è stata accoltellata in circostanze ancora da chiare. Celine Frei Matzohl , il nome, residente a Corces, in Val Venosta. Il ...Omer Cim, il giovane turco di 28 anni arrestato con l'accusa di aver commesso una coltellate, è stato detenuto ieri nella sua residenza a Silandro (), dove è avvenuto il tragico evento. La vittima è Celine Frei Matzhol, una giovane donna di 21 anni, che in passato ......arrestato con l'accusa di avere ucciso a coltellate ieri nella sua abitazione a Silandro () ... Leggi AncheSofia Castelli, i funerali a Cologno Monzese: grande folla per l'ultimo saluto ...

Omicidio Bolzano, ragazza uccisa a coltellate Adnkronos

Celine Frei Matzhol aveva denunciato Omar Cim per stalking e voleva festeggiare con gli amici la fine di quella relazione ma è stata uccisa prima ...È stato arrestato ed è in carcere a Bolzano ma per ora fa scena muta Omer Cim, il giovane di 28 anni accusato dell’afferrato omicidio della sua ex fidanzata Celine Frei Matzhol, la 21enne trovata ...