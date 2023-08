Olbia | nei guai due turisti modenesi che hanno rubato sabbia da diverse spiagge della Gallura raccogliendola in 11 boccette “etichettate”

(Di lunedì 14 agosto 2023) Stavano per abbandonarein traghetto dopo averda 11, riposta in piccole, ciascuna riportante il nomespiaggia da dove era stata sottratta. Peccato sia vietato. E così, dueoriginari del Modenese, a seguito di un controllo prima di imbarcarsi sul traghetto per Livorno sono finiti nei. Gli agentiSecurity dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna perquisendo i bagagli dei dueinfatti trovato lecon lasottratta dalle...

Stavano per abbandonare l'isola in traghetto dopo aver rubato sabbia da 11 spiagge della Gallura, riposta in piccole boccette, ciascuna riportante il nome della spiaggia da dove era stata sottratta. Peccato sia vietato. E così, due turisti originari del Modenese, a seguito di un controllo prima di imbarcarsi sul traghetto per Livorno sono finiti nei guai. Gli agenti della Security dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna perquisendo i bagagli dei due hanno infatti trovato le boccette con la sabbia sottratta dalle spiagge.

