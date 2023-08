(Di lunedì 14 agosto 2023) Sono Antonio Marfella e sono nato a Napoli il 14 agosto del 1957, per cuiraggiungo i 66. Laureato in Medicina il 29 ottobre 1980, sono stato il più giovane Medico di Napoli dal 1980 al 1983. A 23insegnavo Farmacologia presso la Seconda Università di Napoli. Sono stato il più giovane Farmacologo ad indirizzo tossicologico di Italia nel 1984. Sono Specialista anche in Oncologia, Dermatologia e Venereologia, Igiene e Medicina Preventiva. Lavoro presso la SC di Epidemiologia dell’IRCCS Fondaz Sen G Pascale. Ho quindi competenza per studiare sia la Prevenzione che per capire le conseguenzemancata Prevenzione, con il folle incremento del costo delle cure per il cancro. Ho infatti ricevuto l’incarico di SS di Farmacoeconomia presso uno dei più prestigiosi IRCCS oncologici di Italia dal luglio del 2001 ...

Oggi compio gli anni ma non mollo di un solo passo sulla tutela della salute pubblica Il Fatto Quotidiano

