Nuovo esterno per il Napoli | colpo da 30 milioni di euro

(Di lunedì 14 agosto 2023) Il mercato in entrata delsi è sbloccato sul finale di calciomercato, ma la cessione di Lozano potrebbe aprire a nuovi scenari Uno dei temi più caldi di questa sessione estiva di calciomercato è il futuro di Hirving Lozano. Il messicano la scorsa stagione ha contribuito alla conquista dello storico tricolore con 3 gol totali in 32 presenze in Serie A, conditi da 3 assist per i suoi compagni. Tuttavia, la sua permanenza in rosa anche per la prossima stagione non è certa. L’azzurro ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e, come ribadito svariate volte dal patron Aurelio De Laurentiis, la nuova politica societaria delimpone che si rinnovi alle condizioni del club partenopeo o che si proceda ad una cessione: gli azzurri non aspettano nessuno. Dunque, Lozano deve decidere se rinnovare alle condizioni del ...