Nuova squadra per Reginaldo | giocherà al Real Casalnuovo!

Commenta per primo Reginaldo è un giocatore del Real Casalnuovo . Brasiliano, con passaporto italiano, il classe '83 è un'ex Atalanta e Siena, tra le altre, e firma ora per il club campano.Ladi Corini ha svolto così il primo storico allenamento nellae moderna struttura che però è ancora in una fase ...Laha sostenuto il primo allenamento nellastruttura, che è ancora in una fase provvisoria, dotata di due campi in erba, la club house per i pasti con lacucina e una struttura ...

Trento, Gaddo: “Spero che nuova squadra mantenga identità Aquila” Sportando

Reginaldo è un giocatore del Real Casalnuovo. Brasiliano, con passaporto italiano, il classe ’83 è un'ex Atalanta e Siena, tra le altre, e firma ora per il club campano.Mercoledì 16 agosto è previsto il sorteggio dei calendari della Serie A Femminile: la Samp è formalmente iscritta ma non c’è ancora l’accordo tra la proprietà ...