Nuova allerta per il caldo | 38 gradi a Firenze e da domani in città codice rosso

(Di lunedì 14 agosto 2023). Per oggi è stato diramato ilarancione, pere mercoledì quello. Oggi la temperatura massima percepita sarà di 38di 37 e mercoledìmente di 38. Sono queste le novità contenute nel nuovo bollettino elaborato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale (Ssr) del Lazio, che assegna un bollino indicativo del rischio.Ilarancione segnala temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare per i più fragili, ovvero anziani, bambini e persone con malattie croniche; ilindica condizioni di ...

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - Unaondata di maltempo minaccia le aree del Casalese, Valenzano e Basso Monferrato con l'emanazione dell'gialla nel bollettino Idrogeologico Arpa Piemonte. Temporali deboli o moderati sono ...Lasettimana vedrà, poi, un primo picco tra lunedì e Ferragosto, sempre sulle regioni centro -... Altre 9 città sono segnate a bollino giallo (di pre -per le condizioni meteorologiche che ...Lasettimana vedrà, poi, un primo picco tra lunedì e Ferragosto, sempre sulle regioni centro -... Altre 9 citta' sono segnate a bollino giallo (di pre -per le condizioni meteorologiche ...

Nubifragio in Valle di Susa, a Bardonecchia colata di fango: «Rimanete in casa, nuova allerta per il... Corriere della Sera

Nuova allerta caldo a Firenze. Per oggi è stato diramato il codice arancione, per domani e mercoledì quello rosso. Oggi la temperatura massima percepita sarà di 38 gradi, domani di 37 e mercoledì nuov ...Nuova allerta caldo a Firenze. Per oggi, si legge in una nota del Comune che segue il nuovo bollettino elaborato dal Dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale del Lazio, è stato ...