Nudo per strada prende a testate le auto | carabinieri lo colpiscono col taser | muore nel trasporto in ospedale

(Di lunedì 14 agosto 2023) L’episodio è avvenuto domenica pomeriggio a a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Il 35enne, in stato di alterazione psichica, era seguito da una struttura sanitaria

Ad un certo punto il 35enne -e con diverse ferite provocate, pare, da gesti di autolesionismo - si è diretto correndo senza indumenti verso i binari. I passanti, preoccupatila sua ...... stava andando in giroe avrebbe preso a testate un'auto in sosta. Subito dopo, in stato di agitazione, si è diretto verso i binari della ferrovia dove è stato raggiunto dai carabinieri che...In base a una prima ricostruzione,l'uomo, che soffriva di problemi psichici, vagavala strada. Avrebbe preso a testate un'auto in sosta,poi si è diretto verso i binari della ferrovia in ...

Correva nudo, in strada, a San Giovanni Teatino (Chieti), e visto il suo stato di particolare agitazione le forze dell'ordine per fermarlo hanno utilizzato per due volte il taser. Dopo il fermo, l'uom ...