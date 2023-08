Nudo per la strada | i carabinieri lo colpiscono col taser | muore nel trasporto in ospedale

(Di lunedì 14 agosto 2023) L’episodio è avvenuto domenica pomeriggio a a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Il 35enne, in stato di alterazione psichica, era seguito da una struttura sanitaria

Un uomo di 35 anni è morto in circostanze ancora da chiarire a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, mentre il 118 lo stava trasportando in ospedale. Poco prima l'uomo, che girava per strada, era stato colpito col taser dai carabinieri. Fermato col taser, morto in ambulanza. Aperta indagine. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ... L'uomo, con problemi psichiatrici e in evidente stato di agitazione, è stato visto correre in prossimità del tracciato ferroviario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno cercato di contenerlo ...

Gira nudo per strada, colpito da taser muore durante trasporto in ospedale. Aperta un’indagine Corriere della Sera

Un aiuto per spiegare le cause del decesso potrà arrivare soltanto dall'autopsia. (ilmessaggero.it) Il 35enne (che avrebbe problemi psichiatrici), in base alla ricostruzione della vicenda, sarebbe ...