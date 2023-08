(Di lunedì 14 agosto 2023) La violenta perturbazione nelle prime ore della serata di domenica. Esondati il Rio Merdovine e numerosi corsi d’acqua. Segnalati in genti danni e disagi

La colata è un fenomeno conosciuto come 'debris flow' e consiste nel movimento verso, lungo il greto di un torrente di materiale detritico accompagnato da una massa d'acqua.... i danni causati il 23 e il 30 giugno scorsi dale dalla conseguente esondazione del ... fosso e ponte Marchetto, Porziano, Brigolante e Ponte Grande, Mulino Brunacci e l'interadel ...Dopo un intensoche si è abbattuto sulla zona nelle prime ore della serata, l'abitato di Bardonecchia, situato in Altadi Susa (Torino), è stato colpito da una colata di fango e detriti. A causa ...

Nubifragio in Valle di Susa, a Bardonecchia colata di fango: 5 dispersi e 120 sfollati Corriere della Sera

Nubifragio nella tarda serata di domenica in Val di Susa. Il centro di Bardonecchia (Torino) è stato attraversato da un vero e proprio tsunami di fango provocato ...Una colata di fango e detriti ha interessato l'abitato di Bardonecchia (Torino), in Alta Valle di Susa, dopo un nubifragio che si è abbattuto sulla montagna nelle prime ore della serata. Per effetto d ...