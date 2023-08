Nubifragio in Val di Susa | a Bardonecchia strarippa il torrente e devasta il centro | 5 dispersi e 120 sfolati

(Di lunedì 14 agosto 2023) In una notte caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, si è verificato un improvviso e violento straripamento del corso delFrejus all’interno delurbano di. L’evento, verosimilmente scatenato da un distacco parziale del monte omonimo, ha causato danni significativi e ha richiesto un massiccio intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Il bilancio è di 5, un ferito non grave e 120 sfollati. Le zone più colpite dalla piena sono state principalmente concentrate lungo via Enaudi. Tra i danni più gravi si annovera il locale commissariato di polizia, risultato non agibile e con gravi danni al piano terra, oltre alla totale compromissione del parco mezzi. Anche l’Hotel “La Betulla” ha subito danni, con il piano seminterrato interessato dall’ondata di piena. ...

Frana dall'alta montagna, paura indi Susa Sarebbe stata una frana staccatasi in quota durante un fortissimo temporale a causare l'improvvisa piena di un torrente che attraversa l'abitato di ...Sarebbe stata una frana staccatasi in quota durante un fortissimo temporale a causare l'improvvisa piena di un torrente che attraversa l'abitato di Bardonecchia creando panico tra numerosi residenti e ...... chiusi da ordinanza sindacale in seguito alche si è abbattuto sulla città lo scorso 25 ... anche le aree verdi all'ingresso dell'ospedale di viale Monza, via Zanoia, via Guerzoni, via...

