Nubifragio e frana a Bardonecchia | le immagini del disastro

(Di lunedì 14 agosto 2023) La sera di domenica 13 agosto intorno alle 21 una massa di acqua e fango ha travolto le strade del centro abitato. Il Rio Merdovine ha esondato come il torrente Frejus. 120 gli sfollati. Venti auto sono state sbalzate in acqua

Un ferito e 120 sfollati. E' questo il bilancio delche ha colpito ieri sera Bardonecchia, nella Val di Susa, provocando l'improvvisa ... La colata di acqua e fango, scatenata da unaa ...a Bardonecchia,esonda fiume, 1 ferito e 5 dispersi Una valanga di fango e detriti si è ... Unastaccatasi in quota, probabilmente da un ghiacciaio, ha fatto esondare il rio Merdovine, il ...Genova . "La Regione Liguria si stringe attorno alla popolazione della Val di Susa e alla Regione Piemonte per i drammatici eventi alluvionali che ieri sera hanno colpito il Comune di Bardonecchia, ...

Tsunami di fango su Bardonecchia (Torino), un ferito e 120 sfollati: rintracciati i 5 dispersi TGCOM

Nubifragio a Bardonecchia in Val di Susa. Il torrente Frejus straripa all'interno di un centro urbano; il bilancio è di 120 sfollati e un ferito non grave. Il ...Una colata di fango e detriti ha interessato l'abitato di Bardonecchia, in Alta Valle di Susa, dopo un nubifragio che si è abbattuto sulla zona nelle prime ore della serata. Per ...