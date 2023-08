Nubifragio di Bardonecchia | dispersi rintracciati Il presidente della Regione su Facebook | Non ci sono vittime

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 14 agosto 2023) “Ho sentito poco fa al telefono la sindaca diChiara Rossetti per gli ultimi aggiornamenti: mi ha confermato che non cie anche le cinque persone date inizialmente per dispersestati rintracciate. Questa è sicuramente una buona notizia. Tuttavia i dannirilevantissimi e ho già sentito il vice premier Antonio Tajani che ha fin da ora dato la disponibilità del governo a fare la propria parte per aiutarci ad affrontare questa situazione. Alcune squadreprotezione civile regionalepartite perper aiutare a rimuovere i detriti e i tecnici di Arpa stanno effettuando sopralluoghi sul rio Frejus per verificare la situazione idrogeologica”. Lo scrive suil ...