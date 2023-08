Nubifragio colpisce la città | ci sono dispersi | immagini drammatiche VIDEO

Leggi su notizie

(Di lunedì 14 agosto 2023) Un violentoha colpito la, ci: arrivanodal mondo del webFango e detriti, purtroppo, protagonisti di quello che sta accadendo nella cittadina. Ci troviamo a Bardonecchia (provincia di Torino), precisamente in Alta Valle di Susa. Un violentosi è abbattuto sulla montagna nelle prime ore della serata. Per via della forte pioggia i corsi di acquaandati ad ingrossarsi sempre di più. Fino a quando il Rio Merdovine non è esondato. Nel frattempo, sui social network, spuntano le primee filmati di quello che è accaduto nel cuore della notte. Ovvero ondate di fango a diversi metri di altezza. Purtroppo le terribili ...