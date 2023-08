Nubifragio a Bardonecchia | turisti in fuga | «Mancano acqua e luce» La testimonianza | «Un boato | poi il panico»

(Di lunedì 14 agosto 2023) Una colata di fango e detriti ha interessato l'abitato di, in Alta Valle di Susa, dopo unche si è abbattuto sulla zona nelle prime ore della serata. Per effetto...

...disperse a, in valle di Susa, dove nella serata di ieri c'è stata una piena improvvisa di un torrente provocata da una frana che si è staccata in alta montagna per un. Fango e ...Frana a, rintracciati i 5 dispersi Colata di fango e detriti in Alta Valle di Susa, dopo unche si è abbattuto sulla zona domenica sera. 'Rimanete in casa, allerta per il pomeriggio' ...Roma, 14 ago. " "Contro tutte le previsioni meteo dell'Arpa, ilche si è abbattuto suha fatto danni enormi e solo la prontezza dei soccorritori, da ringraziare tutti e uno a uno, ha evitato la tragedia. Ritrovate le cinque persone disperse ...

Si stacca una frana in alta quota, ondata di fango attraversa Bardonecchia: rintracciati 5 dispersi, 80 sfoll… La Stampa

Una colata di fango e detriti ha interessato l'abitato di Bardonecchia, in Alta Valle di Susa, dopo un nubifragio che si è abbattuto sulla zona nelle prime ore della serata. Per ...Il torrente Frejus nella serata di domenica 13 agosto è esondato e Bardonecchia (Torino) è stata letteralmente travolta da una massa di acqua e fango. La piena è stata provocata da una frana che si è ...