Nubifragio a Bardonecchia | tsunami di fango sul paese | 5 dispersi e 120 sfollati video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 14 agosto 2023) Sarebbe stata una frana staccatasi in quota durante un fortissimo temporale a causare l’improvvisa piena di un torrente che attraversa l’abitato di(Torino). Il bilancio è di 5, un ferito non grave e 120. Le zone più colpite dalla piena sono state principalmente concentrate lungo via Enaudi. LEGGI ANCHE Emilia Romagna sott'acqua, la gente fugge sui tetti. A Cesena esonda il Savio, a Riccione allagato il Pronto Soccorso Maltempo, le drammatiche immagini di una donna e una bambina bloccate nell'acqua Atravolto dall’onda dianche un hotel Anche l’Hotel “La Betulla” ha subito danni, con il piano seminterrato interessato dall’ondata di piena. L’evento ha richiesto un’immediata mobilitazione delle autorità competenti, con le pattuglie dell’Arma ...