Nubifragio a Bardonecchia | tsunami di fango e detriti | in salvo un gruppo di campeggiatori

(Di lunedì 14 agosto 2023) Una colata diha interessato l'abitato di, in Alta Valle di Susa, dopo unche si è abbattuto sulla zona nelle prime ore della serata. Per effetto...

Il centro del paese di, al confine con la Francia, è distrutto, invaso dal fango. Sono stati ritrovati tutti i dispersi, ci sono 120 sfollati, ospitati in un accampamento temporaneo ...I Comitati della Cri die Susa hanno messo immediatamente a disposizione 5 ambulanze, 3 pulmini, un mezzo 4 4 e un modulo per l'assistenza alla popolazione. Inoltre, presso il Palazzetto ...Vedi Anche Uno 'tsunami' di fango invade: il momento in cui l'ondata travolge tutto - Video Le zone più colpite dalla piena sono concentrate in particolar modo lungo via Enaudi. I ...

Un violento nubifragio ieri sera si è abbattuto su Bardonecchia, in provincia di Torino, causando l'esondazione di un torrente.