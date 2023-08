Nubifragio a Bardonecchia | notte di terrore Esonda il Frejus | 5 dispersi Camper travolto dal fango | salvati in sei

(Di lunedì 14 agosto 2023)e detriti hanno invaso questail centro di, nella città metropolitana di Torino, nella Val di Susa, dopo l’zione del torrente. Il bilancio provvisorio è di un ferito e di cinque persone disperse, mentre gli sfollati sono 120. I vigili del fuoco hanno salvato sei persone che si trovavano in unda acqua e. Staè stato istituito “un posto di comando avanzato – spiegano i vigili del fuoco – per la gestione delle operazioni di soccorso che vedono impegnati 50 vigili del fuoco. Esclusa stadopo il controllo da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco la presenza di persone all’interno delle auto travolte. Sono in corso le ricerche di eventuali persone ...

Tsunami di fango su Bardonecchia (Torino), un ferito e 120 sfollati: rintracciati i 5 dispersi TGCOM

Roma, 14 ago. (Adnkronos) - Cinque dispersi, un ferito non grave e 120 sfollati. E' questo il bilancio del nubifragio che ha colpito ieri sera Bardonecchia, nella Val di Susa, provocando l'improvvisa ...