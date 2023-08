Nubifragio a Bardonecchia Il paese invaso dal fango | video

Una colata di fango e detriti ha interessato l'abitato di, in Alta Valle di Susa, dopo unche si è abbattuto sulla zona nelle prime ore della serata. Per effetto della pioggia i corsi d'acqua si sono ingrossati e il Rio Merdovine è ...Danni e disagi per un improvvisoche, nelle prime ore della serata ha interessatoe le zone circostanti. Per effetto della pioggia i corsi d'acqua si sono ingrossati e il Rio Merdovine è esondato. FOTOGALLERY ©...Una colata di fango e detriti ha interessato l'abitato di, in Alta Valle di Susa, dopo unche si è abbattuto sulla zona nelle prime ore della serata. Per effetto della pioggia i corsi d'acqua si sono ingrossati e il Rio Merdovine è ...

Nubifragio a Bardonecchia, esonda il torrente Merdovine Sky Tg24

Una colata di fango e detriti ha interessato l’abitato di Bardonecchia, in Alta Valle di Susa, dopo un nubifragio che si è abbattuto sulla zona nelle prime ore della serata. Per effetto della pioggia ...Una colata di fango e detriti ha interessato l'abitato di Bardonecchia (Torino), in Alta Valle di Susa, dopo un nubifragio che si è abbattuto sulla zona nelle prime ore della serata. Per effetto della ...