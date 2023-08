Nubifragio a Bardonecchia | esonda il torrente | fango e detriti sulla città Oltre 100 sfollati

(Di lunedì 14 agosto 2023) Una colata diha interessato l'abitato di, in Alta Valle di Susa, dopo unche si è abbattutozona nelle prime ore della serata. Per effetto...

in Piemonte: La Furia della Natura ColpisceIn una serata apparentemente come tante altre, la natura ha deciso di scatenare la sua potenza sulla Val di Susa. ...Notte di paura adove, nella serata di ieri un violentoha causato l'esondazione di un torrente aggravata probabilmente da una frana sul Ferjus . Le strade sono state invase da una violenta ...Vedi Anche Uno 'tsunami' di fango invade: il momento in cui l'ondata travolge tutto - Video Le zone più colpite dalla piena sono concentrate in particolar modo lungo via Enaudi. I ...

Nubifragio a Bardonecchia (Torino): tsunami di fango in paese TGCOM

Cinque persone risultano disperse a Bardonecchia in valle di Susa, dove nella serata di ieri c’è stata una piena improvvisa di un torrente provocata da una frana che si è staccata in alta montagna per ...Roma, 14 ago. (Adnkronos) - Cinque dispersi, un ferito non grave e 120 sfollati. E' questo il bilancio del nubifragio che ha colpito ieri ...