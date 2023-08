Nubifragio a Bardonecchia | esonda il torrente | fango e detriti sulla città Cinque dispersi e 120 sfollati

(Di lunedì 14 agosto 2023) Una colata diha interessato l'abitato di, in Alta Valle di Susa, dopo unche si è abbattutozona nelle prime ore della serata. Per effetto...

In una notte caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, si è verificato un improvviso e violento straripamento del corso del torrente Frejus all'interno del centro urbano di. L'evento, verosimilmente scatenato da un distacco parziale del monte omonimo, ha causato danni significativi e ha richiesto un massiccio intervento delle forze dell'ordine e dei ...La cittadina è stata invasa ieri sera da fango e detriti, immediato l'intervento dei vigili del fuoco. A, Torino, dove ieri sera si è abbattuto un violentoche ha provocato l'esondazione di un torrente, risultano cinque persone disperse. Sono almeno 120 sfollati ospitati nel campo ...Il Comune diha aperto il Coc (Centro operativo comunale) e ha deciso l'utilizzo del Palazzetto dello sport per ospitare persone che eventualmente debbano abbandonare le loro case al ...

Nubifragio a Bardonecchia (Torino), esonda torrente: 5 dispersi e oltre 120 sfollati | Una frana dalla montagna crea uno tsunami di fango e invade il paese TGCOM

Una colata di fango e detriti ha interessato l'abitato di Bardonecchia, in Alta Valle di Susa, dopo un nubifragio che si è abbattuto sulla zona nelle prime ore della serata. Per ...Nubifragio nella tarda serata di domenica in Val di Susa. Il centro di Bardonecchia (Torino) è stato attraversato da un vero e proprio tsunami di fango provocato dallo ...