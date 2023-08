Nubifragio a Bardonecchia | esonda il Rio Merdovine durante la festa del paese | rintracciati i 5 dispersi

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 14 agosto 2023) É accaduto ieri sera, intorno alle 21, una massa di acqua e fango ha travolto le strade: oltre un centinaio gli sfollati Il torrente èto ieri sera, intorno alle 21, acqua e fango hanno sommerso le strade del centro cittadino di, sulle montagne del Torinese. Cinque le persone che risultavano disperse, fortunatamente rintracciate queste mattina. “Sono in diretto contatto con la sindaca che mi ha confermato che non ci sono vittime e anche le cinque persone date inizialmente per disperse sono stati rintracciate. Questa è sicuramente una buona notizia – ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Tuttavia i danni sono rilevantissimi e ho già sentito il vice premier Antonio Tajani che ha fin da ora dato la disponibilità del governo a fare la propria parte per aiutarci ad affrontare questa situazione”. Sono oltre un ...