L'anno accademico di Proxima Music, al via da settembre, sarà arricchito da un innovativo percorso collettivoTecnicamente la scena è piena di close - up sui volti degli attori e sulle loro mani. " ... La MPAA (la Motion Picture Association of America ) ha fornito alla produzione delleper ...Ledi jazz, con il loro potere di comunicare emozioni profonde, hanno colmato il cuore e l'... in un mix di lingue siciliana, italiana ed inglese,alla vocalità strumentale della ...

“Note intrecciate”, un nuovo laboratorio di musica classica d'insieme LA NAZIONE

Arezzo, 14 agosto 2023 – Un laboratorio di musica classica d’insieme arricchisce la proposta didattica di Proxima Music. Il nuovo anno accademico prenderà il via dal mese di settembre e, nel frattempo ...L’agguato. Le possibili collusioni. I collegamenti esterni. La droga. La mobilitazione dell’esercito perché la polizia è insufficiente. Non stiamo parlando del lato oscuro del Messico ma dell’Ecuador ...