Nordio | Bizzarro definirmi un castigamatti dei pm Carceri? Il monitoraggio delle caserme è già iniziato

...che per 40 anni è stato un pm diventi un "castigamatti" dei suoi colleghi è quantomeno". ... mapreferisce non parlare dei singoli casi. Ma i suoi rapporti con la magistratura dice che ......che per 40 anni è stato un pm diventi un "castigamatti" dei suoi colleghi è quantomeno". ... mapreferisce non parlare dei singoli casi. Ma i suoi rapporti con la magistratura dice che ...

Nordio: «Bizzarro definirmi un castigamatti dei pm. Le mie ispezioni Sono un deterrente» Corriere della Sera

Pensare «che un ministro che per 40 anni è stato un pm diventi un 'castigamatti' dei suoi colleghi è quantomeno bizzarro» , afferma al Corriere della Sera ...“Ho annunciato ispezioni nei casi di fughe di notizie e di diffusioni di intercettazioni riservate, che per fortuna sono diminuite, ma questo tipo di attività si contano sulle dita di una mano, forse ...