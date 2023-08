Non ti si può dire nulla | se tua suocera è di questi segni zodiacali | è veramente insopportabile

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 14 agosto 2023) Con tuaè un battibeccare continuo e non sai più che fare per calmare le acque? Controlla allora il suo segno zodiacale! Lo sappiamo, quando parliamo di suocere e nuore si scoperchia un vaso di Pandora. Diciamo pure come rappresenti il tasto dolente per la maggior parte delle coppie. La nuora, infatti, suo malgrado, è come se entrasse in competizione con lache fino ad allora si è presa cura del suo bambino al meglio e vorrebbe – o forse sarebbe megliopretende – che la futura moglie facesse altrettanto. Il rapporto-nuora è un tasto dolente ancora per la maggior parte delle coppie – Grantennistoscana.itMa una moglie non è una madre, se non dei propri figli. Il marito, infatti, deve essere una spalla, un appoggio e un sostegno, non un altro pensiero a cui prestare la massima ...