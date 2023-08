Nocerino | “Il Milan non è inferiore a nessuno in Serie A”

Juventus,: 'Vlahovic è fortissimo ma se lo vendessero servirebbe uno forte come lui e Lukaku lo è' Anche l'ex calciatore delAntonioha voluto dire la sua per quanto concerne ...Juventus,su Vlahovic - Lukaku Inevitabile il tema caldo di queste settimane ovvero , queste le impressioni dell'exsui due attaccanti: " Vlahovic è un giocatore incredibile con un ...L'ex centrocampista deldi Allegri, Antonio, ai microfoni di Tuttojuve.com, ha rilasciato un'intervista per fare il punto della situazione sul mercato bianconero. Ecco, come riportatto da Tuttomercatoweb, le ...

Nocerino: "Questo Milan è da scudetto. Per me potrebbe fare bene anche in Premier" Milan News

L'ex centrocampista del Milan, interpellato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato delle prospettive della squadra e del mercato rossonero ...Ha giocato in almeno due squadre diverse in 4 dei 5 principali campionati, dove ha sempre segnato almeno un gol ...