NJPW | Annunciata la terza edizione di Royal Quest | ad ottobre la federazione tornerà a Londra!

(Di lunedì 14 agosto 2023) Laha annunciato la(dopo quella del 2019 e del 2022) di, PPV che si terrà alla Copper Box Arena di Londra il prossimo 14. Lo show, i cui biglietti saranno messi in vendita il 29 agosto, vedrà la partecipazione già certa di Tetsuya Naito, fresco vincitore del Climax numero 33, e dell’IWGP World Heavyweight Champion SANADA. Nell’ultimo evento dello scorso anno, che fu diviso in due notti, FTR vs Aussie Open per gli IWGP Tag-Team Titles e Zack Sabre Jr vs Tetsuya Naito furono i “due” main event mentre, nella primapre-pandemia, furono Okada e Minoru Suzuki a prendersi le luci della ribalta nell’incontro che fu valido per l’IWGP Heavyweight Championship.

