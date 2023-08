Nissan Skyline Nismo | la rivale della M3 giapponese che non vedrete in Europa

(Di lunedì 14 agosto 2023) Dopo l’arrivonuova Z, la divisione auto sportive didimostra di avere ancora molta vita con questa esclusiva versione ad alte prestazionisua berlina, di cui saranno prodotti solo 1.000 esemplari. Anche se da queste parti il nomeè ricordato per la famiglia GT-R, nonostante sia in disuso con

4 Customs Pack (5,99 $), con tre nuove personalizzazioni esclusive:GT - R V - spec di Eddie (1993), da Need for Speed Underground ,350Z di Rachel (2008), da Need for Speed ...Ieri avevamo parlato di una nuova sportiva Nismo in arrivo nella notte italiana, si tratta dellaNismo . Una berlina venduta nei mercati asiatici, che è stata rinnovata con due allestimenti della divisione sportiva del marchio giapponese. Con elementi estetici distintivi e spinta ...La prossima generazione disi prepara a subire una trasformazione radicale poiché sarà convertita in un suv completamente elettrico.è uno dei modelli di auto più iconici ed è stata associata alle ...

Nissan Skyline Nismo: l'iconico nome torna sotto forma di berlina ... MotoriSuMotori

Il 17 agosto a Pebble Beach debutta l'Infiniti QX Monograph Concept, anteprima del nuovo QX80 Il futuro delle auto Infiniti si concretizzerà a Pebble Beach. Il marchio nell'obita di Nissan ha deciso d ...Una nuova Skyline Nismo è stata rivelata da Nissam. Sarà un'esclusiva per il mercato giapponese e verrà prodotta in 1000 esemplari.