(Di lunedì 14 agosto 2023) Ve lo avevo detto” è una frase che oscilla tra una ridicola vanità e un’odiosa soddisfazione dinanzi alla disgrazia annunciata e puntualmente verificatasi. Non la utilizzo volentieri, ma i miei lettori possono ricordarsi di un articolo dove, diciotto mesi fa, invocavo una profonda revisione dellafrancese nel Sahel. All’epoca, eravamo appena stati espulsi dal. IlFaso è arrivato subito dopo ed ecco ora il turno del. Ogni volta i golpisti puntano sui sentimenti anti francesi diffusi nella popolazione per presentare il loro colpo di stato come una liberazione dal colonizzatore e ogni volta viene agitata la bandiera russa davanti allaambasciata diventata una fortezza sotto assedio. Nessuno dovrebbe essere sorpreso da questa ondata che travolge i nostri interessi ...

“Niger, Mali, Burkina Faso… la nostra politica africana ci crolla addosso” Il Foglio

