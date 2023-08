Niger | i golpisti raccolgono le prove contro Bazoum | la giunta lo accusa di alto tradimento

(Di lunedì 14 agosto 2023) Lamilitare che ha preso il potere invuole giudicare il presidente deposto, Mohamed, e altri componenti del suo governo con l’di. “Il governo delha raccolto lenecessarie per processare davanti alle autorità competenti il presidente deposto e i suoi complici locali e stranieri pere per aver minacciato la sicurezza interna ed esterna del”, hanno comunicato istando alle notizie riportate dal portale Le Sahel.ha 63 anni ed era stato eletto presidente delin modo democratico nel 2021. A fine luglio è stato deposto in modo illegittimo da ...

Il governo dei golpisti invece potrebbe avere il supporto di Mali, Burkina Faso e Guinea, senza dimenticare poi il possibile arrivo in soccorso del generale Tchiani di quel gruppo Wagner ora fermo in ...

Niger, i golpisti: «L’ex presidente Bazoum sarà perseguito per alto tradimento» Corriere della Sera

19 giorni dopo il colpo di stato che ha spodestato il presidente Bazoum, i golpisti appaiono in televisione con una dichiarazione: perseguiremo il presidente per alto tradimento e per minaccia alla ..."Il governo del Niger ha raccolto le prove necessarie per processare davanti alle autorità competenti il presidente deposto e i suoi complici locali e stranieri per alto tradimento e per aver ...