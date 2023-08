Niger | i golpisti | perseguiremo Bazoum per alto tradimento

... per alto tradimento e per aver minato la sicurezza interna e esterna del" ha detto in un messaggio alla tv nazionale il Colonnello Maggiore Amadou Abdramane, mebro della giunta. Alla base di ...Leggi Anche, filo -si radunano vicino alla base militare francese di Niamey. Russia ribadisce la sua contrarietà all'intervento armato La disfatta dei peronisti - A uscire con le ossa ......alle autorità competenti il presidente deposto e i suoi complici locali e stranieri per alto tradimento e per aver minacciato la sicurezza interna ed esterna del", hanno comunicato i...

Niger, golpisti raccolgono prove contro Bazoum: accusato di alto tradimento la Repubblica

Roma, 14 ago. (askanews) - In Niger, il governo formato dalla giunta militare al potere dopo il golpe del 26 luglio scorso ha annunciato di voler perseguire il presidente deposto Mohamed Bazoum.Per i paesi occidentali il Niger è un paese chiave nel Sahel, preda di vari gruppi armati. Tuttavia il colpo di Stato sta portando il Paese nella sfera d'influenza di Mali, Burkina Faso e Guinea Conak ...