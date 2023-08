Neymar | c’è l’accordo con l’Al-Hilal | 90 milioni al Psg Le Parisien

(Di lunedì 14 agosto 2023) Psg e Al-hanno trovato un accordo per il trasferimento di, il brasiliano in Arabia Saudita guadagnerà 100a stagione per due anni. Secondo l’Equipe mancano solo alcuni dettagli, poi il trasferimento sarà definitivo. Molto complicato il prestito via Al-al Barcellona di Xavi: “Il Paris Saint-Germain sta per fare la più grande vendita della sua storia. Secondo le nostre informazioni è stato raggiunto un accordo totale tra il club della capitale e Al-per il trasferimento di. Ci sono ancora alcuni piccoli dettagli da definire, ma la partenza del brasiliano dovrebbe essere finalizzata molto rapidamente. L’importo del trasferimento sarà molto vicino ai 90di euro. L’attaccante brasiliano si impegnerebbe poi per due anni con il ...

Le altre big hanno veduto i pezzi pregiati, il Napoli non ha mai pensato di cedere alle lusinghe dell'Al Hilal che ha dirottato le sue attenzioni verso, in uscita dal Psg. Osimhen sarà ancora ...'L'Equipe' molto simbolico sulla questione PSG: foto in prima pagina di Mbappe e. Sul primo c'è scritto 'IN' e sull'altro 'OUT', visto che il brasiliano sembra diretto davvero sull'Arabia ...Sedovesse infatti andare all'Al Hilal per 90 milioni, al Santos entrerebbero 3,6 milioni come contributo di solidarietà e il Peixe avrebbe i soldi per coprire lo stipendio di Morelos....